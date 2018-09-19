Трамп продлил введенные после терактов 11 сентября санкции

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции, введенные после террористических актов 11 сентября 2001 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

В письме Трампа руководителям обеих палат конгресса отмечается, что по-прежнему сохраняется «экстраординарная и чрезвычайная угроза для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

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«По этой причине я принял решение, что необходимо продлить на один год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13224 в отношении лиц, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне рассказали о задержании террориста, предположительно, связанного с атакой исламистов 11 сентября 2001 года.