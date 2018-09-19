Украинцам в Закарпатье начали выдавать венгерские паспорта

Венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области начало выдавать украинцам, проживающим в регионе, венгерские паспорта, с условием не сообщать об этом властям Украины, передает «Укринформ» со ссылкой на источники.

По их словам, процедура выдачи паспорта также сопровождается распитием шампанского в честь получения второго гражданства и присягой на верность Венгрии.

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Отмечается, что в консульстве Венгрии не ответили на письменный запрос по данному вопросу. В венгерском посольстве в Киеве подтвердили получение письма, однако не стали его комментировать. По словам дипломатов, оно было направлено центральным властям страны.

В соответствии с украинским гражданством, двойное гражданство является нарушением закона, однако законодательство не предусматривает ответственность за наличие двух и более гражданств.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина-НАТО» из-за закона о языках.