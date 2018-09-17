США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына

Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Россия оказывала содействие северокорейским спецслужбам в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление американский постпред в сделала понедельник, 17 сентября, в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного санкциям против Северной Кореи.

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«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — заявила Хейли.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в возрасте 45 лет в аэропорту Куала-Лумпура. По данным малайзийских властей, Ким Чен Нам был отравлен нервно-паралитическим веществом.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии объявили в розыск свидетельниц убийства брата Ким Чен Ына.