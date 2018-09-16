Волкер пожаловался на сторонников снятия санкций с России в ЕС

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Евросоюзе многие поддерживают снятие санкций с России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это не позволяет «поддерживать консенсус» по вопросу антироссийских санкции в рамках ЕС.

Он также подчеркнул, что является сторонником санкций против России.

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Ранее сообщалось, что Волкер призвал украинские власти продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Как отмечалось, Волкер также назвал «чрезвычайно важным» продолжение режима санкций против России.