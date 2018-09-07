Министр доходов ДНР уехал из Донбасса

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский рассказал, что пострадавший при взрыве в донецком кафе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев покинул территорию сампровозглавшенной республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тимофеев находился в кафе «Сепар» вместе с главой ДНР Александром Захарченко в тот момент, когда там прогремел взрыв, в результате которого Захарченко погиб, а Тимофеев серьезно пострадал.

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«Александр Тимофеев выехал из Донецкой народной республики», — сказал Бердичевский.

Ранее сообщалось, что Тимофеев посетил церемонию прощания с главой ДНР, несмотря на полученные ранения.