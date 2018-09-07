CNN: Трамп возложил вину за его возможный импичмент на своих сторонников

Президент США Дональд Трамп во время митинга в штате Монтана поставил в вину пришедшим сторонникам его импичмент, который может случиться в случае того, что они не придут голосовать в ноябре на выборах в конгресс США. Об этом передает американский телеканал CNN.

«Вы не выйдете проголосовать — единственная причина, по которой это (импичмент) может случиться», — сказал Трамп на митинге своих сторонников.

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Президент США Дональд Трамп также напомнил избирателям о важности ноябрьских промежуточных выборах.

«Вы не просто голосуете за кандидата, вы голосуете за то, какая партия будет контролировать конгресс», — добавил Трамп.

В настоящее время американский лидер Дональд Трамп проводит серию выездов в штаты на митинги в поддержку кандидатов-республиканцев.

До этого Трамп заявил, что если демократы возьмут большинство мест в конгрессе после ноябрьских выборов и запустят процесс импичмента в отношении него, то «все станут очень бедными» и американский рынок «рухнет».

Помимо этого, во время митинга Трамп посетовал на то, что демократам нравится использовать слово «импичмент».