Назначен временный глава ДНР

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначил председателя Народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Об этом сообщается на сайте ДНР.

Отмечается, что в донецком парламенте также приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Александра Захарченко в этой должности «в связи с его смертью». Покушение на экс-главу ДНР произошло 31 августа, его взорвали в кафе «Сепар».

Ранее Пушилин рассказал о ходе расследования покушения на Захарченко. Он отметил, что местные правоохранительные органы прорабатывают все возможные версии организации и совершения теракта, в результате которого он погиб.