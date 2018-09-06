Третий межкорейский саммит пройдет с 18 по 20 сентября в КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецпосланника южнокорейского президента.

«Во-первых, Юг и Север договорились провести межкорейский саммит в Пхеньяне между 18-20 сентября, а для подготовки встречи каждую неделю проводить переговоры на высоком уровне», — сообщил спецпосланник по итогам поездки в КНДР.

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Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином перспективы диалога с КНДР.

Уточняется, что в ходе телефонного разговора лидеры обсудили развитие ситуации на Корейском полуострове, а также переговоры о денуклеаризации.