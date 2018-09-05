Парагвай возвращает посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив
Министр иностранных дел Парагвая Луис Кастильони заявил, что страна немедленно возвращает дипмиссию из Иерусалима в Тель-Авив. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Парагвай принял решение приостановить перенос своего посольства в Израиле в Иерусалим.
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Он также добавил, что страна «немедленно» возвращает дипмиссию в Тель-Авив.
В мае сообщалось, что Парагвай перенес посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Как отмечалось, это третье государство после США и Гватемалы, которое пошло на такой шаг.