Трамп решил лично провести заседание СБ ООН

Президент США Дональд Трамп лично возглавит одно из заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН в конце сентября. Об этом заявила постпред США при организации Никки Хейли, сообщает РИА «Новости».

В сентябре в СБ председательствуют Соединенные Штаты. По словам Хейли, Трамп также намерен в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провести встречу глав государств и правительств на высоком уровне. Кроме того, постпред отметила, что на заседании Совбеза, которое проведет американский президент, речь будет идти о «важном региональном вопросе».

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73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября. Принять участие в работе сессии намерены уже 36 государств.

Ранее СМИ обнародовали секретную директиву ООН по Сирии.