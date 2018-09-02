Саманта Пауэр углядела на похоронах Маккейна сообщение для Путина
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что сенатор Джон Маккейн на своих похоронах оставил послание для президента России Владимира Путина. Об этом она написала в твиттере.
По словам постпреда, Маккейн планировал до мелочей церемонию прощания. Тот факт, что на похороны был приглашен президент Украины Петр Порошенко и то, что его поставили рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Пауэр расценила как знак для Путина и президента США Дональда Трампа.
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«Прощальное послание для Владимира Путина и Дональда Трампа: Америка стоит рядом с нашими друзьями и союзниками», — написала она.
Ранее сообщалось, что Трамп ответил на критику в его адрес, высказанную на похоронах Маккейна и певицы Ареты Франклин.