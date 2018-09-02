NYT: консультант США связал с Россией акустическую атаку на Кубе

Нейрофизиолог Аллан Фрей, который многие годы консультировал власти США, заявил, что акустическую атаку на американское посольство на Кубе могла организовать ориентирующаяся на связи с Россией часть кубинского правительства. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, часть руководства Кубы могла использовать «микроволновую атаку» на американских дипломатов для того, чтобы сорвать улучшение отношений с США.

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Он также добавил, что эти люди скорей всего выступают за сохранение связей с Россией.

Однако, как отмечает издания, в начале 2000-х годов США сами разрабатывали призванное парализовать противник микроволновое оружие.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила об увеличении числа пострадавших в результате «акустических атак» на Кубе до 26 человек.