Лавров: Россия отреагирует на санкции США на основе принципа взаимности

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на санкции Вашингтона в связи с «делом Скрипалей» на основе принципа взаимности, передает РИА «Новости».

«Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности», — заявил он.

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Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.

В понедельник, 27 августа, в 7.00 мск США ввели новые санкции. Они были введены за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Официальная Москва отвергает подобные обвинения.