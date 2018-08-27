Песков рассказал, что Путин погулял по горам на выходных

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что 25 и 26 августа Владимир Путин находился в Туве, где занимался природным туризмом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, во время этой поездки главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава региона Шолбан Кара-оол.

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«Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — заявил Песков.

В прошлом году Путин побывал в «труднодоступной тайге», где успел порыбачить, позаниматься подводной охотой, походить по горам и посплавляться по порогам. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.