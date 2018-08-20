Трамп назвал следователей по своему делу «злыми демократами-бандитами»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал «злыми демократами-бандитами» команду спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские выборы.

«Обесчещенный и дискредитированный Боб Мюллер и вся его команда злых демократов-бандитов потратили более 30 часов с юрисконсультом Белого дома, только с моего разрешения, с целью обеспечения прозрачности. Любой, кому нужно столько времени, когда он знает, что никакого российского вмешательства нет, просто просто ищет неприятностей», — написал Трамп.

Реклама

Трамп также выразил уверенность в том, что эти люди разрушают жизни других людей, отказываются обратить внимание на коррупцию в Демократической партии и хотят оказать влияние на грядущие выборы.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил своему юрисконсульту сотрудничать с Мюллером.