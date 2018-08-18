Путин назвал «очень доброй» свою поездку на свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал о том, как прошел его визит на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера, передает РИА «Новости».

«Она была хорошей поездкой, очень такой доброй, это был частный визит», — сказал Путин.

Реклама

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе торжественных мероприятий по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии произнес тост на немецком языке.

«Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает о встрече Путина и Меркель.