Песков: Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час
Президент России Владимир Путин пробыл на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль час, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Кто-то из гостей был. Он, в том числе с невестой танцевал, с министром иностранных дел», — сказал Песков.
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Он также сообщил, что Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час.
Кроме того, Песков рассказал, что в Кремле не воспринимают критику, в частности, со стороны Киева в связи с приглашением Путина на свадьбу.
«Мы ее (критику) не воспринимаем. Решение (о приезде Путина) было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин подарил