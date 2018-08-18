Песков: Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час

Президент России Владимир Путин пробыл на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль час, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Кто-то из гостей был. Он, в том числе с невестой танцевал, с министром иностранных дел», — сказал Песков.

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Он также сообщил, что Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час.

Кроме того, Песков рассказал, что в Кремле не воспринимают критику, в частности, со стороны Киева в связи с приглашением Путина на свадьбу.

«Мы ее (критику) не воспринимаем. Решение (о приезде Путина) было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин подарил