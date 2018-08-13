Пашинян назначил нового постпреда Армении при ООН

Президент Армении Никол Пашинян назначил Мгера Маргаряна новым постоянным представителем страны при ООН. Соответствующий приказ опубликован на сайте армянского президента.

«Назначить Мгера Маргаряна постоянным представителем Армении при Организации Объединенных Наций (резиденция в Нью-Йорке)», — говорится в приказе армянского лидера.

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Ранее Пашинян рассказал о планах Армении в отношении НАТО. По его словам, армянская сторона не собирается добиваться вступления в Североатлантический альянс. При этом он исключил прекращение сотрудничества с военным блоком.

Также ранее Пашинян признался, что представлял себе другим российского президента Владимира Путина.