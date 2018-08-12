Трамп назвал «жалким человеком» экс-сотрудницу Белого дома за слова о съеденной записке
Президент США Дональд Трамп назвал «жалким человеком» свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман за ее историю о том, что он якобы съел записку. Видео с высказыванием Трампа опубликовала газета The Washington Post.
Ранее Омароса Маниголт-Ньюман рассказала The Washington Post, что Трамп съел секретную записку. По ее словам, она застала Трампа за поеданием какой-то записки после встречи президента со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. Она предположила, что в записке содержалась «щекотливая» информация.
«Жалкий человек. Она жалкий человек», — сказал Трамп, когда журналисты попросили прокомментировать его эту историю.
В газете также ранее отмечали, что в Белом доме данную информацию не подтверждают, а некоторые сотрудники даже посмеялись над утверждением Ньюман.