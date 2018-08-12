CNN: ФБР подозревает Россию в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле

Депутат от республиканской партии Том Гаррет заявил, что директор ФБР Кристофер Рэй связал массовые протесты ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году с «российским вмешательством». Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Гаррет, член парламентских комитетов по внутренней безопасности и по международным отношениям, побывал на закрытом брифинге ФБР.

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«Я сидел на закрытом заседании брифинга ФБР и спросил, связано ли российское вмешательство с протестами в Шарлотсвилле. Мне ответили, что связано», — сказал Гаррет.

Гаррет отметил, что, по мнению представителей ФБР, «российское вмешательство» должно посеять вражду между жителями США и подорвать их доверие к западным демократиям.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп осудил расизм в годовщину беспорядков в Шарлотсвилле.