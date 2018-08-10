Помпео заявил Лаврову о желании США улучшать отношения с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что США хотят улучшения отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

«Госсекретарь Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился продолжать диалог», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил категорическое неприятие новых американских санкций, введенных в отношении России.

Также Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии.