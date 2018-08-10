В Киеве предложили создать «санитарную границу» с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что между Украиной и Россией нужно создать «санитарную границу», передает РИА «Новости».
«В первую очередь, речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время», — сказал Омелян.
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По словам министра, он не понимает, что «украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране».
«Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница», — заявил Омелян.
Ранее в компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией.