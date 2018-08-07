Госдеп не подтвердил визит главы МИД Турции для разговора о санкциях

В Госдепартаменте США не смогли подтвердить сообщения о возможном визите министра иностранных дел Турции в Вашингтон 8 августа для участия в переговорах о санкциях, заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

«Я видела сообщения об этом, но не могу подтвердить что-либо, в настоящий момент мне нечего объявить о встречах или чем-либо», — сказала Науэрт.

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Она также сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, однако не смогла рассказать деталей состоявшихся переговоров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Турции поговорил по телефону с главой Пентагона.