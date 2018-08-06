Сенатор США Рэнд Пол пригласил членов Совета Федерации в Вашингтон

Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что пригласил членов комитета Совета Федерации по международным делам посетить Вашингтон для того, чтобы провести встречу с американскими коллегами, передает РИА «Новости».

«Мы договорились и мы пригласили членов комитета по международным делам России приехать в США, чтобы встретиться с нами в США, в Вашингтоне», — сказал Пол.

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По его словам, стороны также согласились обсудить вопрос о возможности организации аналогичной встречи в нейтральной стране «со всеми нашими комитетами».

Об этом американский сенатор заявил по итогам встречи с главой комитета Константином Косачевым в Москве.

Ранее в Госдуме рассказали о предстоящем визите политиков США в Москву.