СМИ узнали подробности покушения на Мадуро

В Каракасе неизвестные попытались убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро при помощи дрона со взрывчаткой, сообщает NTN 24.

Глава Banco Bicentenario del Pueblo Мигель Перез Абад в своем твиттере заявил, что президент Венесуэлы не пострадал в результате нападения.

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«Спокойствие. Наш президент Николас Мадуро в порядке, а также все военно-политическое руководство», — написал Абад.

Ранее сообщалось, что венесуэльские телеканалы внезапно прервали трансляцию выступления Мадуро.