Медведев распорядился об открытии генконсульства России на Пхукете

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии генконсульства России в Таиланде. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Как отмечается, в связи с этим российское внешнеполитическое ведомство должно будет увеличить штат сотрудников, а также утвердить штатное расписание.

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«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Пхукете (Королевство Таиланд)», — говорится в распоряжении.

Ранее власти Египта предложили российской дипмиссии перенести посольство из Каира в новую столицу страны, окончание строительства которой запланировано на конец текущего года.