Посольство России призывает Лондон перестать «нагнетать обстановку» вокруг Солсбери

Посольство России в Лондоне призывает британские власти и СМИ прекратить «искусственное нагнетание обстановки» вокруг инцидентов в Эймсбери и Солсбери, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на следователей, что полиция прорабатывает версию о том, что организацией и осуществлением отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занимались две группы из России.

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«Мы ознакомились с сообщением упомянутого издания. Если вы обратили внимание, то за последние две-три недели британские СМИ, получающие информацию якобы из достоверных источников, наплодили такое количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям», — заявил пресс-секретарь посольства.

Он отметил, что появилась усталость от потока «непроверенной, а подчас и просто лживой информации».