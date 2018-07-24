Турция выступила против санкций США в отношении Ирана

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция не собирается присоединяться к санкциям США и ЕС против Ирана.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара против санкций Вашингтона в отношении Тегерана.

Реклама

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.

В свою очередь глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф дал комментарий в связи с предостережениями Трампа в адрес Тегерана.