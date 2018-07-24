WP: Макфол попросил о встрече советника Трампа по России

Источники в администрации американского президента сообщили, что бывший посол США в России Майкл Макфол посетит Белый дом 24 июля, пишет The Washington Post.

Как отмечается, в Белом доме Макфол встретится с советником президента США Дональда Трампа по Европе и России Фионой Хилл.

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По словам одного из источников, встреча состоится по инициативе Макфола. О темах, которые будут обсуждаться, в настоящее время неизвестно ничего конкретного. Возможно, Белый дом подтвердит, что не планирует выдавать Макфола российской стороне.

Ранее сообщалось, что Макфол считает, что российские власти якобы планируют преследовать его в рамках дела Браудера через Интерпол.