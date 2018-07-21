Трамп назвал себя «любимым президентом» и возмутился записанным разговором о порноактрисе

Президент США Дональд Трамп возмутился, что его бывший адвокат Майкл Коэн записывал разговор, в котором обсуждалась оплата модели Playboy, но отметил, что не сделал «ничего плохого». Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Коэн вел тайную запись разговора с Трампом за два месяца до президентских выборов, в котором обсуждалась оплата модели Playboy, заявившей о связи с Трампом.

Реклама

«Немыслимо, чтобы адвокат записывал беседу с клиентом — совершенно неслыханно и, возможно, незаконно», — написал Трамп.

При этом Трамп отметил, что «ваш любимый президент» не сделал «ничего плохого». Это он посчитал «хорошей новостью».

Ранее СМИ сообщали, что Трамп раскритиковал запись разговора о выплатах порноактрисе.