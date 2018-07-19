Замглавы МИД России встретится с министром иностранных дел КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов встретится с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Об этом заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, передает РИА «Новости».

«Программа достаточно обширная, хотя он (Моргулов — «Газета.Ru») там будет находиться один полный рабочий день», — рассказал Мацегора.

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По словам посла, в первую очередь на встрече будут обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, перспективы денуклеаризации и развитие российско-корейского сотрудничества.

Ранее Александр Мацегора раскрыл объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР. Он также заявил о сокращении в России числа рабочих из КНДР.