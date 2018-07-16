Иран пожаловался на США в суде ООН

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Иран принял решение обратиться в Международный суд ООН с жалобой на США, которые ввели односторонние санкции в отношении страны. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.

По словам Зарифа, иранская сторона придерживается верховенства закона, в то время как американская сторона пренебрегает правовыми обязательствами и дипломатией. Министр подчеркнул, что долг Ирана заключается в противостоянии привычке США нарушать международный закон.

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«Сегодня Иран обратился с жалобой в Международный суд ООН, чтобы США понесли ответственность за их незаконное повторное введение односторонних санкций», — сказал Зариф.

Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что США более изолированы, чем когда-либо.