Финские СМИ встретили Трампа и Путина с 300 билбордами в поддержку свободы СМИ

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Одна из ведущих новостных корпораций Финляндии Helsingin Sanomat выкупила 300 рекламных билбордов в Хельсинки накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые размещены вдоль маршрута лидеров. Об этом пишет Huffington Post.

300 билбордов провозглашают свободу СМИ. Приветственный билборд гласит: «Господин президент, добро пожаловать в страну свободной прессы».

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Другие содержат заголовки издания в период между 2000 и 2018 годами, которые характеризуют «бурные отношения» президентов со СМИ, отметили в Helsingin Sanomat.

Как отмечается, акция с билбордами призвана поддержать коллег из СМИ, как в России, так и в США, которые «должны бороться в постоянно ужесточающихся обстоятельствах».

Отмечается, что в мировом рейтинге свободной прессы Россия занимает 148 место, а США — 45. Финляндия находится на четвертом месте.

В Хельсинки стартовали переговоры президентов России и США. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.