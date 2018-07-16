Трамп считает причиной плохих отношений с Россией «тупость» США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает причиной плохих отношений России и Соединенных штатов глупость со стороны США. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

По мнению президента США, отношения с Россией никогда не были хуже, чем в настоящее время.

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«Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм!», — заявил Трамп.

Данное заявление американский лидер сделал в день саммита России и США, который пройдет в Хельсинки. В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, Путин и Трамп начнут встречу один на один в 13.20 мск. Предполагается, что беседа перейдет в совместный ланч в 14.50, после чего пройдет совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что, по мнению Трампа, сдачи Москвы на встрече с Путиным будет недостаточно.