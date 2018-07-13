Посольство России ждет информацию о найденном в Эймсбери веществе

Российское посольство в Великобритании планирует получить от британскиз властей информацию о веществе, которое было обнаружено в доме одного из пострадавших при отравлении в Эймсбери, передает РИА «Новости».

«Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено и насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун», — заявили дипломаты.

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Представитель российского дипломатического ведомства также отметил, что российской стороне приходится полагаться только на публичные заявления британцев.

Ранее сообщалось, что дома у отравленного в Эймсбери нашли маленькую бутылочку с «Новичком».