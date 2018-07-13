Трамп посчитал Джонсона «отличным» кандидатом на пост премьера Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать «отличным» премьер-министром. Об этом американский лидер сказал в интервью таблоиду The Sun.

Во время интервью Трамп сказал, что считает Джонсона «очень талантливым парнем» и отметил, что он ему «очень нравится». Президент добавил, что Джонсон неоднократно хорошо о нем отзывался. Глава США также рассказал, что его расстроили новости об уходе Джонсона с поста министра иностранных дел.

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«Я думаю, что он мог бы стать отличным премьер-министром. У него есть для этого все необходимое», — заключил Трамп.

Ранее Трамп опроверг сообщения о плохом отношении к британскому премьеру Терезе Мэй.