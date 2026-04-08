Россиянам рассказали, чем грозит промедление со сменой резины

РГ: езда на зимней резине в тепло грозит аварией и лишними тратами
Алексей Майшев/РИА Новости

Езда на зимней резине в теплую погоду увеличивает тормозной путь на 4–6 метров, ухудшает управляемость, ведет к перерасходу топлива до 10% и быстрому износу шин с вылетом шипов, поэтому с заменой покрышек затягивать не стоит. Об этом «Российской газете» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Летние и зимние шины различаются составом резины. В зимних — больше силикона и каучука, они эластичны на морозе, но в тепло становятся слишком мягкими. Протектор истирается как ластик, а шипы быстро вылетают. Если не сменить резину вовремя, через месяц езды по асфальту протектор износится так, что к зиме потребуется новый комплект.

На сухом и мокром асфальте мягкая покрышка - это повышенный риск. Протекторы на зимней резине выше и рассечены ламелями. При теплой погоде эти блоки подламываются в поворотах и при резких маневрах, что создает эффект ватного руля.

Наибольшее влияние на безопасность оказывает увеличение тормозного пути. При движении на зимней резине в теплую погоду он возрастает на 4–6 метров при скорости 80 км/ч. Езда на зимней резине доставляет и дискомфорт: агрессивный протектор с шипами создает вибрации и гул, особенно заметные на сухом асфальте. Кроме того, мягкие колеса буквально «прилипают» к дороге, из-за чего двигатель тратит больше энергии — перерасход топлива достигает 5–10%.

