В России объяснили, почему Иран «имеет полное право» объявить о победе над США

Иран доказал, что принудить к миру можно даже первую армию на планете и имеет полное право объявить о победе в войне с США. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

В посте отмечается, что вопреки ожиданиям о нанесении масштабного удара со стороны США, стороны достигли перемирия.

«Вне зависимости от того, будут они соблюдать его или нет Тегеран имеет полное право объявить о победе в пятинедельной войне, поскольку ни одной из своих стратегических целей США не достигли, а Иран доказал, что принудить к миру можно даже первую армию на планете», — говорится в тексте.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне. По данным совета, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. Тегеран же обеспечит безопасность судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее в США оценили перемирие с Ираном словом «катастрофа».