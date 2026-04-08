Россиян предупредили, что их доходы отследят через переводы

Не декларируемые россиянами доходы будут эффективно выявлять через банковские переводы благодаря автоматическому обмену данными между ФНС и ЦБ. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Речь идет о переходе от ручной проверки к автоматическому анализу операций. Система сможет выявлять признаки скрытой коммерческой деятельности по набору триггеров: массовым поступлениям, регулярным переводам одинаковых или близких сумм, а также транзитным операциям, когда деньги быстро распределяются дальше между множеством физлиц. Такой механизм позволит находить доходы, которые маскируются под обычные бытовые переводы», — отметил Шедько.

При этом эффект от нововведения он назвал неоднозначным. С одной стороны, бюджет может получить дополнительно 220–440 млрд рублей в год, сказал эксперт. С другой — часть микробизнеса, арендодателей и граждан с нерегулярными доходами может активнее перейти на наличные расчеты, добавил экономист.

Он предупредил, что для обычных россиян вырастут риски дополнительных запросов со стороны налоговой. Под внимание системы могут попасть и те, кто не занимается бизнесом, но регулярно собирает деньги на нужды класса, подарки, совместные покупки или получает помощь от родственников, констатировал Шедько. При этом автоматического наказания не будет: сначала счет пометит алгоритм, а затем ФНС должна будет запросить пояснения о происхождении средств, уточнил эксперт.

Чтобы снизить риск споров, Шедько посоветовал указывать назначение платежа — например, «возврат долга» или «подарок». По его словам, это может помочь снять вопросы на первом этапе. Однако сама необходимость объяснять переводы, даже законные, станет для людей дополнительным стрессом и потерей времени, уверен экономист.

Для предпринимателей и самозанятых последствия будут серьезнее. Эксперт считает, что новая система фактически подтолкнет тех, кто принимает оплату на личные карты, к легализации. У них останется выбор: оформить самозанятость или ИП и платить налоги официально, уйти в наличные или продолжать работать по старой схеме с риском штрафов и претензий со стороны государства, пояснил Шедько.

Он также не исключил, что ужесточение контроля временно увеличит долю наличных расчетов и серого сектора. В то же время эксперт полагает, что этот эффект не будет долгим, поскольку экономика все больше уходит в цифру, а для крупного и среднего бизнеса возврат в «черный нал» слишком сложен и невыгоден.

По мнению Шедько, в среднесрочной перспективе новые меры должны привести к легализации части оборотов, росту бюджетных доходов и выравниванию условий конкуренции. Добросовестный бизнес от этого выиграет, поскольку ему не придется конкурировать с теми, кто занижает издержки за счет ухода от налогов, заключил экономист.

