Россиян предупредили о возможном подорожании шариковых ручек

Экономист Казова: шариковые ручки в России умеренно подорожают из-за ГОСТа
Новый ГОСТ на шариковые ручки приведет не к резкому, а умеренному росту цен и повышению качества продукции. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

«До сих пор конкуренция в сегменте шариковых ручек во многом строилась на цене, а это нередко вело к снижению реального качества продукции. Особенно заметно проблема проявлялась при массовых и государственных закупках, где формальное соответствие требованиям не гарантировало нормальных потребительских свойств. Новый стандарт устанавливает минимально допустимые характеристики продукции и ограничивает возможность снижения качества ниже этой планки. Он затрагивает геометрию и типы стержней, наконечники, минимальную длину письма, безопасность материалов и требования к металлическим элементам», — отметила Казова.

По ее словам, для крупных производителей, у которых уже налажены технологические процессы и контроль качества, ГОСТ вряд ли станет проблемой. Для части малых компаний и поставщиков дешевого сегмента последствия будут более заметными: им может потребоваться пересмотр ассортимента, комплектующих и технической документации, считает экономист.

«Резкого роста цен не ожидается. Скорее рынок ждет умеренная корректировка стоимости, сокращение нестабильных позиций и повышение среднего уровня качества», — подчеркнула Казова.

По ее мнению, особое значение новый ГОСТ получит в госзакупках: унифицированные требования позволят точнее сравнивать продукцию и отбирать поставщиков. Это особенно важно для поставок в школы, где значение имеют не только цена, но и безопасность, ресурс и стандартизация расходных элементов, считает эксперт.

Стандарт усилит позиции производителей, которые могут стабильно подтверждать качество, и усложнит доступ к закупкам для поставщиков, конкурировавших в основном за счет низкой цены, заключила экономист.

С сентября в России должен вступить в силу новый ГОСТ на шариковые ручки, выяснил ТАСС. В документе прописаны классификация таких ручек, требования к их наконечникам, а также форма и размеры стержней. Речь идет о стандартизации базовых характеристик одной из самых массовых категорий канцелярской продукции.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

