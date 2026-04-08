Задержанная в Крыму агент Киева раскрыла подробности задания кураторов

Задержанная ранее в Крыму агент Киева признала, что фотографировала корабль во время погрузки в Керчи, кроме того, 25-летняя крымчанка передавала снимки российских военных летчиков украинскому куратору. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя видео допроса задержанной.

По словам девушки, ей куратор дал ей задание сфотографировать «новый корабль» в порту «Кавказ».

«Я сфотографировала, было видно четко, я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен», — сказала фигурантка на допросе, добавив, что украинский куратор попросил сообщить ему, когда закончится погрузка судна.

После этого, по ее словам, она сделала и отправила снимок, на котором было видно, как на судно грузят бочки.

Кроме того, она следила за определенными российскими военными летчиками, снимала их лица на видео и передавала отснятое куратору из военной разведки Украины.

На допросе злоумышленница созналась, что согласилась работать на разведку Украины ради денег.

ФСБ ранее сообщила о задержании 25-летней жительницы Крыма, которая по заданию главного управления разведки минобороны (ГУР) Украины передавала сведения о военных объектах, средствах ПВО и российских военнослужащих, а также кораблях в районе Керченского пролива. Помимо этого, задержанная координировала ракетный удар по парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

Суд в Симферополе отправил фигурантку за решетку на два месяца. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее российские следователи установили, кто из офицеров ВСУ отдал приказ об ударе по порту «Кавказ».