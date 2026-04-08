Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Задержанная в Крыму агент Киева раскрыла подробности задания кураторов

ФСБ опубликовала видео допроса задержанной в Крыму агента спецслужб Украины
ЦОС ФСБ РФ

Задержанная ранее в Крыму агент Киева признала, что фотографировала корабль во время погрузки в Керчи, кроме того, 25-летняя крымчанка передавала снимки российских военных летчиков украинскому куратору. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя видео допроса задержанной.

По словам девушки, ей куратор дал ей задание сфотографировать «новый корабль» в порту «Кавказ».

«Я сфотографировала, было видно четко, я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен», — сказала фигурантка на допросе, добавив, что украинский куратор попросил сообщить ему, когда закончится погрузка судна.

После этого, по ее словам, она сделала и отправила снимок, на котором было видно, как на судно грузят бочки.

Кроме того, она следила за определенными российскими военными летчиками, снимала их лица на видео и передавала отснятое куратору из военной разведки Украины.

На допросе злоумышленница созналась, что согласилась работать на разведку Украины ради денег.

ФСБ ранее сообщила о задержании 25-летней жительницы Крыма, которая по заданию главного управления разведки минобороны (ГУР) Украины передавала сведения о военных объектах, средствах ПВО и российских военнослужащих, а также кораблях в районе Керченского пролива. Помимо этого, задержанная координировала ракетный удар по парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

Суд в Симферополе отправил фигурантку за решетку на два месяца. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее российские следователи установили, кто из офицеров ВСУ отдал приказ об ударе по порту «Кавказ».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
