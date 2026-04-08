Медведев предрек Европе долгую жизнь в режиме строгой экономии

Медведев: ЕС будет долго жить в режиме экономии из-за отсутствия дешевой нефти

Европейскому союзу (ЕС) придется долго жить в режиме экономии, так как дешевой нефти по итогам конфликта на Ближнем Востоке не будет. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал решение США и Ирана объявить двухнедельное перемирие. Он отметил, что боевые действия «поставлены на паузу».

«При этом европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», — подчеркнул Медведев.

Также он обратил внимание, что обе стороны конфликта на Ближнем Востоке — Вашингтон и Тегеран — назвали достижение договоренностей о перемирии своей победой. В связи с этим зампредседателя СБ РФ задался вопросом, кто победил на самом деле. По мнению Медведева, это сделал «здравый смысл». При этом он добавил, что согласие президента США с предложенным иранцами планом из 10 пунктов является успехом Исламской Республики.

7 апреля американский лидер объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он рассказал, что принял 10 требований Тегерана, которые считает «приемлемой основой для переговоров». Исламская Республика в ответ обязалась разблокировать Ормузский пролив.

