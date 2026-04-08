Возле многоэтажки в Москве нашли мертвую голую девушку со множеством ран на теле

СК: на улице Лобачевского в Москве найдено тело женщины с ножевыми ранениями
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружено возле многоквартирного дома на улице Лобачевского в Москве. Об этом сообщило городское следственное управление СКР в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении Следкома.

Первыми об обнаружении тела девушки сообщили Telegram-каналы. В частности, SHOT уточняет, что ей 35 лет, а ножевых ранений — более 10. В посте говорится, что погибшая была полностью обнажена, а в квартире 17-этажного дома, где она жила, больше никого не было.

«Москва FM» утверждает, что девушка проживала вместе с мужем, который ушел по делам примерно за час до обнаружения ее тела. Входная дверь осталась запертой изнутри на щеколду, никаких признаков взлома нет.

