Рубальская получила звание народной артистки России

Путин присвоил поэтессе Ларисе Рубальской звание народной артистки России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении поэтессе Ларисе Рубальской звания народной артистки России. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Рубальская удостоилась звания за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

В сентябре 2025-го Рубальская призналась, что никогда не думала о том, чтобы уехать из России. По словам артистки, ее сестра, живущая в США, предлагала ей переехать с ней. Поэтесса отказалась. Она объяснила, что очень любит Москву. Знаменитость также не хотела расставаться с другими родственниками.

По ее словам, на ее решение влияют не только семья и корни, но и то, что ей всегда хотелось жить только в родной стране и чувствовать себя на своем месте. Рубальская подчеркнула, что в других странах она всегда «тоскует по Москве».

В марте 2026-го Рубальская представила на своем юбилейном творческом вечере в концертном зале «Москва» своего фаворита — Александра Еловских.

Ранее Лариса Рубальская раскрыла отношение к русскому рэпу.

 
