В Иране оценили, сколько страна будет получать в год от прохода судов через Ормузский пролив

IRIB: Иран может получать $64 млрд от прохода судов через Ормузский пролив

Иран может получать $64 млрд в год при установлении пошлин за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил глава отдела политической информации гостелерадиокомпании IRIB Хасан Абедини.

«Если взять, например, что 32 тысячи судов прошли через пролив в прошлом году, и если с каждого из них взять по $2 млн, получится около $64 млрд — сумма, которую получит Исламская Республика», — сказал Абедини.

Ранее Иран уже выставил счет как минимум одному судну на сумму $2 млн для прохождения через Ормузский пролив. До войны через пролив ежедневно проходило около 150 судов. По подсчетам Reuters, если бы Тегеран взимал $2 млн с каждого судна, он мог бы получать $110 млрд в год.

2 апреля МИД Ирана сообщал, что страна почти завершила проект нового режима судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что проход через Ормузский пролив откроется в течение двух недель.