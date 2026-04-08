Стало известно об острой реакции Уиткоффа на ответ Ирана по перемирию

Axios: Уиткофф был разгневан условиями перемирия с Ираном и счел их катастрофой

Спецпосланник США Стив Уиткофф был «разгневан» после ответа Ирана на предложение США о возможности перемирия, полученного в понедельник, 6 апреля. Он назвал его «провалом и катастрофой», пишет американский новостной портал Axios.

По словам источника журналистов, непосредственно знакомого с ситуацией, Уиткофф заявил посредникам, участвующим в процессе урегулирования, что полученное Вашингтоном контрпредложение Ирана из 10 пунктов является «провалом, катастрофой».

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне. По данным совета, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. Тегеран же обеспечит безопасность судоходства по Ормузскому проливу.

