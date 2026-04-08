В Совфеде ответили, ждать ли прочного мира на Ближнем Востоке

Сенатор Джабаров: прочного мира на Ближнем Востоке на фоне перемирия пока нет

Двухнедельное перемирие между США и Ираном еще не означает установления прочного мира на Ближнем Востоке, поскольку сохраняются противоречия между Израилем и Штатами с одной стороны и Ираном с другой. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Прочного мира придется подождать, потому что не так быстро все вопросы разрешаются. Есть непреодолимые противоречия между Израилем и Ираном, между американцами и Ираном, но тем не менее, я думаю, что это будет не две недели. Я надеюсь, больше. Начинаются переговоры 10 апреля в Пакистане между Ираном и США. Переговорный процесс это лучше, чем когда летят ракеты, падают бомбы, поэтому нам надо ждать исхода переговоров», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, перспективы возможного возобновления конфликта и причины, по которым боевые действия против Ирана могу начаться вновь, пока неясны, однако, считает сенатор, американцы приняли именно иранский проект прекращения огня. Теперь стоит ждать развития переговорного процесса, указал Джабаров.

«Главное, что перестали гибнуть люди невинные, перестали разрушения осуществляться, поэтому подождем переговоров», — отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

