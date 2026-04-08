Задержана подозреваемая в координации ракетного удара Украины по порту «Кавказ»

ФСБ РФ: агент спецслужб Украины координировала удар по парому в порту «Кавказ»
ФСБ РФ/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала женщину-агента специальных служб Украины, которая координировала ракетный удар по железнодорожному парому в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Под стражей оказалась жительница Крыма. В заявлении говорится, что она самостоятельно связалась с представителями украинских спецслужб и передала им некоторые сведения. Речь идет об информации о военных объектах, средствах противовоздушной обороны и кораблях в Керченском проливе.

«По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ», — добавили в ФСБ.

Теперь женщине грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами, которые были наполнены топливом, в порту «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно. Предположительно, украинские военные осуществили атаку с территории Одесской области. В результате удара судно затонуло, перед этим в гавани произошел пожар площадью 500 квадратных метров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские следователи установили, кто из офицеров ВСУ отдал приказ об ударе по порту «Кавказ».

 
