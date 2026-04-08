Самокатчик отлетел от жесткого удара иномарки, и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как самокатчика отбросило ударом иномарки

Во Владивостоке самокатчик попал под машину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«ДТП произошло на Тополиной аллее. На записи с камер видно, как парень на электрическом двухколесном на скорости выкатился на зебру — водитель авто не успел затормозить», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На записи видно, как белый автомобиль проезжает по пешеходному переходу, в этот момент по дороге едет самокатчик, которого сбивает иномарка. На записи также видно, как в момент столкновения приморец отлетает на проезжую часть. По данным канала, травмы, которые получил самокатчик, оказались не тяжелыми.

