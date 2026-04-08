«Зенит» будет обмениваться футболистами с клубом из Швейцарии

Президент «Сьона» Константин сообщил о работе по обмену игроками с «Зенитом»
Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что швейцарский клуб планирует заключить соглашение с петербургским «Зенитом» об отмене молодыми футболистами. Его слова приводит Sport24.

«На данный момент мы в процессе заключения соглашения с «Зенитом» по обмену молодыми футболистами, но пока ничего не сделано. «...» Есть идея создать ассоциацию клубов, в которую войдет «Сьон», «Зенит» и другие команды», — сказал Константин.

В последнем матче «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились бразилец Джон Джон и россиянин Александр Соболев. У проигравшей команды отличился Сергей Бабкин.

После этой победы сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В следующем матче «Зенит» в Кубке России 8 апреля сыграет в полуфинале пути регионов с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Сьон» после 32 туров швейцарской Суперлиги занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее форварда «Зенита» Соболева назвали неопасным.

 
